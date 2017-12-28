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    Чт., 28 декабря 2017г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Шины для Toyota
    • Самсонова Вчера в 23:56 «Ответить»
      Купила себе машину Toyota 1998 года. Машина в хорошем состоянии, только вот шины нужно срочно менять. Зимнюю резину в любом случае буду покупать, еще сразу хочу взять летнюю. Подскажите, какие лучше взять для моей машины?
      • Сегодня! Zebro Cегодня в 00:01 «Ответить»
        Я всегда заказываю шины в интернет магазинах, так как там можно найти почти в два раза дешевле, чем в магазинах нашего города. Какой радиус у ваших колес?
        • Сегодня! Антон Фомин Cегодня в 00:09 «Ответить»
          Могу подсказать интернет-каталог ТД Кама https://www.td-kama.com/ru/tyre_catalog/ здесь вы можете подобрать шины для вашей машины и найти адрес дилерского центра в нашем городе. И уже в самом центре можете шины летние купить и зимние, там уж как сами захотите. Тоже весной нужно будет покупать новую летнюю резину.
          • Сегодня! Диденко Cегодня в 00:15 «Ответить»
            Я делаю гораздо все проще. Еду в магазин автозапчастей Ixora на улице Деловая. Там мне помогают выбрать шины мастера и сразу же на месте все меняют.
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