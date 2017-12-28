Купила себе машину Toyota 1998 года. Машина в хорошем состоянии, только вот шины нужно срочно менять. Зимнюю резину в любом случае буду покупать, еще сразу хочу взять летнюю. Подскажите, какие лучше взять для моей машины?
Могу подсказать интернет-каталог ТД Кама https://www.td-kama.com/ru/tyre_catalog/ здесь вы можете подобрать шины для вашей машины и найти адрес дилерского центра в нашем городе. И уже в самом центре можете шины летние купить и зимние, там уж как сами захотите. Тоже весной нужно будет покупать новую летнюю резину.