Хотим с другом в следующем году организовать собственную службу такси. Мы живем в маленьком городе, поэтому для начала, думаю машин потребуется не много. Водителей с автомобилями уже присмотрел. Но хотим работать через программу, слышали, что так удобней и проще. Может посоветуете что-нибудь?
А зачем вам эта программа? Не проще ли просто с рациями работать? Тем более машин не много и город маленький. Я пару лет назад, сам работал таксистом, но у нас были только рации и никаких проблем не было, вполне удобно.
Сейчас столько таксистов - больше, чем пассажиров. Я даже наблюдала как дрались за клиента. А насчет программного обеспечения, вы подумайте хорошенько, оно ведь платное, нужно ежемесячно абонплату платить.
На рации, тоже придется потратиться. А чем больше машин будет в таксопарке, тем больше и раций понадобиться, так что может программное обеспечение обойдется и не так дорого. Так что не слушайте никого, стремитесь к задуманному, тем более это действительно удобно. Вот здесь http://taxiadmin.ru/ есть программа для такси, посмотрите, может она вам подойдет.