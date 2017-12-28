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    Чт., 28 декабря 2017г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Покупка мед оборудования
    • Lazik665 Вчера в 21:14 «Ответить»
      Нужно купить медицинское оборудование, в какую фирму посоветуете обратиться, чтоб все было качественно и недорого?
      • arm4ch4nn3l Вчера в 22:59 «Ответить»
        Также недавно у меня спросила одна частная медицинская клиника . Я им посоветовал сервис который занимается разробкой и продажей медицинского оборудования , клиенты остались довольны! Вот и сам сервис - http://www.medoborud.ru/
        • Сегодня! Oldmen65 Cегодня в 01:05 «Ответить»
          Что за оборудование? Зачем вам посредники! Обратитесь к производителям медицинской техники!
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