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    Чт., 28 декабря 2017г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Скупки золота
    • Klinton Вчера в 21:06 «Ответить»
      Кто-нибудь так продавал? Есть украшение, лежит без дела. А идти в ломбард или скупку страшно. Где безопаснее?
      Я не знаю, какие хорошо зарекомендовавшие, а какие нет
      • arm4ch4nn3l Вчера в 22:54 «Ответить»
        какой город?
        • Сегодня! Lazik665 Cегодня в 01:04 «Ответить»
          А почему страшно? Есть скупка золота при ювелирных магазинах, хорошо себя зарекомендовавших, и ничего в этом нет страшного. Есть еще акции обмена старого золота на новое.
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