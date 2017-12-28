Часто покупаю экипировку, рюкзаки и часть снаряжения на этом сайте TACTEC — одежда и снаряжение фирмы 5.11 tactical. Фирма ориентируется в основном на охотников, военных, рыболов и активных туристов. Все изготавливается из наиболее прочных инновационных материалов по высшим стандартам качества, а цена что на экипировку что на снаряжение очень демократичная. Так что загляните обязательно, думаю людям в теме, такое сильно пригодится. Думаю без проблем проблем рюкзак, советую модель ALL HAZARDS PRIME