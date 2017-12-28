Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 28 декабря 2017г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 81 посетитель
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Лечение псориаза, экземы, дерматита и т.п.
    • DoctorFish Вчера в 18:24 «Ответить»
      ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА РЫБКАМИ 

      Это заболевание создает значительный физический и психологический дискомфорт. Избавиться от псориаза непросто. Лечение требует последовательности и терпения и не всегда приводит к желаемому результату. На сегодняшний день разработаны сотни способов терапии, однако победить болезнь пока не удается. Все принимаемые меры направлены на устранение симптомов и достижение длительной ремиссии. Одной из новейших методик в данной области является лечение рыбками. Несмотря на молодой «возраст», этот способ уже подтвердил свою эффективность и успел получить довольно широкое распространение. 

      Суть лечения: 
      Сначала пациент некоторое время находиться в теплой воде (ванне или другом водоеме). Эта процедура способствует общему расслаблению, устранению зуда, смягчению псориатических корочек и чешуек. Затем рыбки окружают его и «поклевывают» тело, снимая частички отмершей шелушащейся кожи. При этом могут открываться небольшие ранки, появляется ощущение покалывания, иногда – незначительной боли, которая вскоре сменяется чувством расслабляющего микро-массажа. Массирующие приемы «проводят» в основном маленькие рыбки, которым свойственно более активное движение и питание для их быстрого развития. Подобное воздействие способствует расслаблению, восстановлению эмоционального равновесия, тем самым оказывая дополнительный терапевтический эффект. После отрыва корочек и струпьев возможно появление небольшого кровотечения. Образуется ранка, открытая для терапевтического воздействия воды и солнца. Используемые при проведения процедуры минеральные воды, как правило, содержат ценные минералы, в частности – селен. Этот микроэлемент является ко-фактором агентов, обладающих антиоксидантными свойствами – глутатиона и пероксидазы. Они нейтрализуют действие свободных радикалов, чем во многом обусловлены лечебные свойства воды. Специалисты рекомендуют пройти 21-дневный курс терапии рыбками. При этом больные должны принимать водные процедуры в течение 8 часов ежедневно. Эффективность Результативность лечения рыбками достаточно высокая – она достигает 80-85%. При этом в период терапии пациенты не принимают дополнительно медицинские препараты и не соблюдают диету. Как показывает практика, при прохождении полного курса положительная динамика наблюдается практически у всех пациентов, но сохранение достигнутого результата связано с особенностями течения болезни. 

      . «Рыбное лечение» подходит и совершенно здоровым людям, желающим избавиться от старой ороговевшей кожи. Сегодня центры, предлагающие этот оригинальный способ избавления от псориаза, действуют в Турции, Китае, Японии, США.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Есть ли такие, кто сам купил квартиру?6(1) НедвижимостьLeila1216.12.17 в 00:04yonod Cегодня в 02:13
      Магазин техники2Технический прогресс, инновацииVALKOВчера в 23:10Klinton Cегодня в 01:10
      Ювелирные изделия2Форум по интересамKlintonВчера в 23:06Lazik665 Cегодня в 01:10
      Генер купить2Производство, промышленностьOldmen65Вчера в 22:53Klinton Cегодня в 01:09
      Чистка канализации2Строительство и ремонтVALKOВчера в 22:46Lazik665 Cегодня в 01:08
      Изучить язык2Наука, образование, работаVALKOВчера в 21:31Lazik665 Cегодня в 01:06
      Сайт знакомств2Развлечение и ОтдыхVALKOВчера в 21:26Klinton Cегодня в 01:06
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2017г.

      Форум Нижнего Новгорода