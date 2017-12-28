ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА РЫБКАМИ



Это заболевание создает значительный физический и психологический дискомфорт. Избавиться от псориаза непросто. Лечение требует последовательности и терпения и не всегда приводит к желаемому результату. На сегодняшний день разработаны сотни способов терапии, однако победить болезнь пока не удается. Все принимаемые меры направлены на устранение симптомов и достижение длительной ремиссии. Одной из новейших методик в данной области является лечение рыбками. Несмотря на молодой «возраст», этот способ уже подтвердил свою эффективность и успел получить довольно широкое распространение.



Суть лечения:

Сначала пациент некоторое время находиться в теплой воде (ванне или другом водоеме). Эта процедура способствует общему расслаблению, устранению зуда, смягчению псориатических корочек и чешуек. Затем рыбки окружают его и «поклевывают» тело, снимая частички отмершей шелушащейся кожи. При этом могут открываться небольшие ранки, появляется ощущение покалывания, иногда – незначительной боли, которая вскоре сменяется чувством расслабляющего микро-массажа. Массирующие приемы «проводят» в основном маленькие рыбки, которым свойственно более активное движение и питание для их быстрого развития. Подобное воздействие способствует расслаблению, восстановлению эмоционального равновесия, тем самым оказывая дополнительный терапевтический эффект. После отрыва корочек и струпьев возможно появление небольшого кровотечения. Образуется ранка, открытая для терапевтического воздействия воды и солнца. Используемые при проведения процедуры минеральные воды, как правило, содержат ценные минералы, в частности – селен. Этот микроэлемент является ко-фактором агентов, обладающих антиоксидантными свойствами – глутатиона и пероксидазы. Они нейтрализуют действие свободных радикалов, чем во многом обусловлены лечебные свойства воды. Специалисты рекомендуют пройти 21-дневный курс терапии рыбками. При этом больные должны принимать водные процедуры в течение 8 часов ежедневно. Эффективность Результативность лечения рыбками достаточно высокая – она достигает 80-85%. При этом в период терапии пациенты не принимают дополнительно медицинские препараты и не соблюдают диету. Как показывает практика, при прохождении полного курса положительная динамика наблюдается практически у всех пациентов, но сохранение достигнутого результата связано с особенностями течения болезни.



. «Рыбное лечение» подходит и совершенно здоровым людям, желающим избавиться от старой ороговевшей кожи. Сегодня центры, предлагающие этот оригинальный способ избавления от псориаза, действуют в Турции, Китае, Японии, США.