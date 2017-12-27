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    Ср., 27 декабря 2017г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Спальня
    • Сегодня! Torpeda Cегодня в 11:09 «Ответить»
      Собираюсь купить мебель в спальню. Места много, поэтому могу выбрать любую модель. Недавно увидела в одном магазине кровати, в которых изголовье кровати объединено с прикроватными тумбочками. У кого такая модель кровати - насколько это удобный вариант? Или может покупать отдельно прикроватные тумбочки и ставить рядом? Что скажите?
      • Сегодня! Ирина Зинина Cегодня в 11:24 «Ответить»
        Хороший вариант, но там вроде не тумбочки, а открытые полки возле кровати. Это чисто книгу, журнал положить, стакан воды поставить. Себе такую кровать хотела, но у меня она не поместилась бы в спальню.
        • Сегодня! ANNAC Cегодня в 11:38 «Ответить»
          Автор, а Вы не хотите кровать-подиум с мягким изголовьем? Очень красиво смотрится. Есть модели с подъемным механизмом и все постельные принадлежности можно будет спрятать. Если буду обновлять свою спальню, то себе такой вариант закажу.
          • Сегодня! Светина Cегодня в 11:57 «Ответить»
            А мне нравятся кровати с кованным изголовьем или кровати в стиле Прованс. Мне тоже нужно заменить диван, на котором мы спим сейчас, на большую кровать, но только весной ремонт будем начинать. Я уже сейчас подыскиваю нужный мне вариант, чтоб потом не тратить на это время. Но хочу, чтоб обязательно были прикроватные тумбы, на сайте http://www.ezakaz.ru/catalog/spalnya/prikrovatnye-tumby нашла интересные варианты. Теперь ещё с кроватью нужно будет определиться.
            • New! nazar123 Cегодня в 13:51 «Ответить»
              Remoo, Мне хотелось бы уточнить каким образом можно сделать шумоизоляцию в помещение, у меня получается спальни и гостиная. Неужели шумоизоляцию можно сделать только при капитальном ремонте?
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