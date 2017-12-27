Собираюсь купить мебель в спальню. Места много, поэтому могу выбрать любую модель. Недавно увидела в одном магазине кровати, в которых изголовье кровати объединено с прикроватными тумбочками. У кого такая модель кровати - насколько это удобный вариант? Или может покупать отдельно прикроватные тумбочки и ставить рядом? Что скажите?
Хороший вариант, но там вроде не тумбочки, а открытые полки возле кровати. Это чисто книгу, журнал положить, стакан воды поставить. Себе такую кровать хотела, но у меня она не поместилась бы в спальню.
Автор, а Вы не хотите кровать-подиум с мягким изголовьем? Очень красиво смотрится. Есть модели с подъемным механизмом и все постельные принадлежности можно будет спрятать. Если буду обновлять свою спальню, то себе такой вариант закажу.
А мне нравятся кровати с кованным изголовьем или кровати в стиле Прованс. Мне тоже нужно заменить диван, на котором мы спим сейчас, на большую кровать, но только весной ремонт будем начинать. Я уже сейчас подыскиваю нужный мне вариант, чтоб потом не тратить на это время. Но хочу, чтоб обязательно были прикроватные тумбы, на сайте http://www.ezakaz.ru/catalog/spalnya/prikrovatnye-tumby нашла интересные варианты. Теперь ещё с кроватью нужно будет определиться.