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    Ср., 27 декабря 2017г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Нитроцеллюлозный клей
    • Shuksher Вчера в 23:15 «Ответить»
      Где можно его сейчас достать? В 80х годах его было полно во всяких хозяйственных магазинах, сейчас ни в одном не нахожу. Также слышал что его можно сделать самостоятельно из разбавленной в ацетоне фотоплёнки, так ли это?
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