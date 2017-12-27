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Ср., 27
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Тема: УАЗ Патриот
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Klinton
Вчера в 22:24
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УАЗ Патриот похвалите или поругайте, вот думаю купить как вам этот экземпляр )) ?
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