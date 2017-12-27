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    Ср., 27 декабря 2017г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Как сделать дымоход для камина
    • VALKO Вчера в 22:20 «Ответить»
      У меня красивый дом, но в нем не было камина. Вот я не так давно сделал камин. Осталось только сделать дымоход. Скажите пожалуйста, как сделать дымоход для камина?
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