Всем привет, у нас есть загородный дом, в основном там живем летом, но сейчас решили немного обновить интерьер и заехать туда к весне. А то в городе шумно, хочется тишины. Как считаете, плетеная мебель удачно будет смотреться именно внутри дома, а не снаружи? А то выглядит она уютно, но сомневаемся немного брать или не брать..
А вы в какой комнате хотите поставить плетеную мебель? Если к примеру на веранде, то это именно то, что нужно, а вот в гостиной или других комнатах я бы не рисковала. Она больше подходит для сада, а если вы собираетесь там жить, то толком на такой мебели не отдохнешь.. да и интерьер придется подбирать такой, что бы все гармонировало.