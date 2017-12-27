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    Ср., 27 декабря 2017г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Как разнообразить интерьер в доме
    • Malovichko Вчера в 21:10 «Ответить»
      Всем привет, у нас есть загородный дом, в основном там живем летом, но сейчас решили немного обновить интерьер и заехать туда к весне. А то в городе шумно, хочется тишины. Как считаете, плетеная мебель удачно будет смотреться именно внутри дома, а не снаружи? А то выглядит она уютно, но сомневаемся немного брать или не брать..
      • Diademka Вчера в 21:23 «Ответить»
        А вы в какой комнате хотите поставить плетеную мебель? Если к примеру на веранде, то это именно то, что нужно, а вот в гостиной или других комнатах я бы не рисковала. Она больше подходит для сада, а если вы собираетесь там жить, то толком на такой мебели не отдохнешь.. да и интерьер придется подбирать такой, что бы все гармонировало.
        • AndriOK Вчера в 21:37 «Ответить»
          Не думаю, что это хорошая идея, лучше возьмите обычную мебель.
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