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    Ср., 27 декабря 2017г.
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    Тема: Антифриз LUXE
    • resoos Вчера в 17:10 «Ответить»
      Всем привет
      Скажу вот вам пару слов по моему опыту про охлаждайку
      залил себе во второй раз антифриз Luxe Long Life G12+ http://luxe-oil.ru/?page=catalogitem&item=274 Первый срок (четыре года) антифриз отработал на пять с плюсом: не замерзал (что должно быть естественным для антифризов и чего нет у многих производителей ) и по уровню доливать не пришлось (не испарилось значит). При сливе отработавшего антифриза не заметил никакого осадка, только немного цвет потускнел – ну это допустимо (сказал слесарь в СТО). Я считаю, что если мне не пришлось лазит под капот из-за неисправности по причине антифриза, то это хороший продукт. В общем использованием данного антифриза я доволен, надеюсь, что и следующие 4-5 лет будут такими же . Тем, кто будет писать, что это российский продукт и доверия к нему нет, пишите аналог своего антифриза (пусть даже импортного) сравним характеристики, и кстати цену напишите своего антифриза )))))) к примеру я этот покупал в сетевом магазине за 500 р \ 5кг
      P.S. заливаю в Hyundai Santa
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