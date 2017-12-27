Всем привет

Скажу вот вам пару слов по моему опыту про охлаждайку

залил себе во второй раз антифриз Luxe Long Life G12+ http://luxe-oil.ru/?page=catalogitem&item=274 Первый срок (четыре года) антифриз отработал на пять с плюсом: не замерзал (что должно быть естественным для антифризов и чего нет у многих производителей ) и по уровню доливать не пришлось (не испарилось значит). При сливе отработавшего антифриза не заметил никакого осадка, только немного цвет потускнел – ну это допустимо (сказал слесарь в СТО). Я считаю, что если мне не пришлось лазит под капот из-за неисправности по причине антифриза, то это хороший продукт. В общем использованием данного антифриза я доволен, надеюсь, что и следующие 4-5 лет будут такими же . Тем, кто будет писать, что это российский продукт и доверия к нему нет, пишите аналог своего антифриза (пусть даже импортного) сравним характеристики, и кстати цену напишите своего антифриза )))))) к примеру я этот покупал в сетевом магазине за 500 р \ 5кг

P.S. заливаю в Hyundai Santa