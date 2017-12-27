Мне хочется своей бабушке сделать какой-то хороший подарок на Новый Год. Раньше, я ей дарил то, что ей будет облегчать работу по дому. Но, так-то уже все купил, стиральная машинка, пылесос, микроволновка, все это у нее уже есть. Она у меня, несмотря на возраст, ей 69 лет исполняется, очень хорошо выглядит. Старается побольше двигаться, ходит по гостям. И самое главное, чувствует себя хорошо. Поделитесь советами, чем можно ее удивить?
Вы знаете, каждая женщина, в любом возрасте, хочет выглядеть как можно лучше. На самом деле, наши бабушки в душе молоды, хоть и морщинки появились. Вот вы ей что-то полезное для дома всегда дарили. Почему бы вам, в этот раз не выбрать что-то другое? Например, можно подарить Черная магия духи: http://gold-parfum.com/p10884-lancome_ma...o_vtoroy_vipusk. Они были созданы в 1978 году, вполне возможно ваша бабушка ими пользовалась. В любом случае, я уверенна ей понравится такой подарок.
Я, своей бабушке уже купил подарок, который она сама и заказала. Говорила мне, что ей нужен теплый халат, вот я его и купил. А вы на какую сумму рассчитываете выбрать подарок? Халат это более бюджетный вариант, если можете потратить больше, придумайте что-то другое.
Слушайте, если она за собой следит, хорошо старается выглядеть. Может, вам подарочный сертификат в салон красоты приобрести? А что, она пройдет какую-то процедуру по омоложению, и останется довольна. Как вам такой вариант?
А я не думаю, что сертификат в салон красоты подходящий подарок. Бабушкам разве дарят такое? Лучше рассмотрите какие-нибудь другие варианты. Может, лучше купить тульский самовар http://www.russian-samovar.ru/? Знаете, в нем вроде нет ничего особенного, но такие вещи сближают. Можно будет всей семьей собираться за столом и пить чай из самовара. Это так по-домашнему.