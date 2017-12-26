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Тема: зимные шины
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Мальвинка
Cегодня в 15:40
«Ответить»
Давно мечтала о машине и вот мечта сбылась купила себе б.у Ситроен С1,надо менять шины а я в них ничего не понимаю.Ребят подскажите какие лучше купить.
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