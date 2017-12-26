Добрый день !
Компания Укр-Китай Логистика предлагает целый комплекс услуг по доставке как крупных так и малых грузов из Китая.
Свои представительства в развитых регионах Китая. Работаем практически со всеми интернет-магазинами КНР .
В случае доставки товара из площадки от вас требуется лишь ссылка на товар, всем остальным займутся наши специалисты . Перевозим всеми видами транспорта. Максимально быстрая доставка !
Наши контактные данные:
+38 (044) 393-28-45
+38 (067) 235-69-50
Почта : info@ukr-china.com
Сайт: http://www.ukr-china.com