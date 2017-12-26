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    Вт., 26 декабря 2017г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: Новый вид телефонии
    • Сегодня! Oleg5 Cегодня в 08:33 «Ответить»
      VoIp ,недавно наткнулся на этот термин .Кто подскажет в чем смысл этой системы , преимущества, кто пользуется , стоитли использовать ?
      • Сегодня! Krutoy Cегодня в 12:34 «Ответить»
        Слышал что общения через качественное и дешевле поскольку используется интернет , но сам не использовал .
        • New! Igor33 Cегодня в 15:32 «Ответить»
          VoIp -Voice Over Internet Protocol позволяет передавать голосовой сигнал не через аналоговые кабели, как в обычном телефоне, а через компьютерные сети. Это решение позволяет Вам повысить надежность системы и интегрировать телефонную сеть в бизнес процессы.Преимущество защита от помех, экономичность, большой выбор оборудования,звонки с компьютера, качественная передача голоса, бесплатные звонки внутри сети, прямые номера.Вот https://katatelecom.com/ посмотрите , советую пользоваться .
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