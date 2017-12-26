Недавно приобрел себе дачный участок. Зимой, естественно делать там ничего не буду, но хочу заранее подготовить к весне весь садовый инвентарь. Подскажите, где можно купить качественный и долговечный садовый инструмент?
Если за один сезон инструмент изнашивается, скорей всего это Китай. Иногда лучше немного переплатить, но зато взять качественный инструмент, долговечный. Советую вам в следующий раз брать инвентарь в интернете. К примеру можете купить садовый инструмент вот здесь http://metizmir.ru/catalog/sadovyy-instrument/. Наверняка там дешевле и выбор больше, чем на рынке.