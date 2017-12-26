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    Вт., 26 декабря 2017г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Садовый инструмент
    • Сегодня! Alexan Cегодня в 00:10 «Ответить»
      Недавно приобрел себе дачный участок. Зимой, естественно делать там ничего не буду, но хочу заранее подготовить к весне весь садовый инвентарь. Подскажите, где можно купить качественный и долговечный садовый инструмент?
      • Сегодня! Mirochka Cегодня в 00:18 «Ответить»
        Мы с мужем, обычно весной все для деревни в строительном гипермаркете ОБИ закупаем. Весь инструмент нормального качества, лопаты правда нужно затачивать, а в остальном, все нормально.
        • Сегодня! Borisich Cегодня в 00:29 «Ответить»
          Хорошая идея, тоже там посмотрю, а то хватает инвентаря только на сезон. Беру постоянно все на рынке, обязательно что-то да сломается, чинить уже устал.
        • Сегодня! Satir Cегодня в 00:59 «Ответить»
          Если за один сезон инструмент изнашивается, скорей всего это Китай. Иногда лучше немного переплатить, но зато взять качественный инструмент, долговечный. Советую вам в следующий раз брать инвентарь в интернете. К примеру можете купить садовый инструмент вот здесь http://metizmir.ru/catalog/sadovyy-instrument/. Наверняка там дешевле и выбор больше, чем на рынке.
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