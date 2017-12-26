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    Вт., 26 декабря 2017г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Пожаротушение
    • VALKO Вчера в 21:58 «Ответить»
      Как определить мощность вентилятора для системы дымоудаления при установке противопожарной защиты?
      Этажность дома 12 этажей, высота примерно 35м. Имеется одна лестница тина Н2. Точечный секционный дом из одной секции. Требуется подобрать приточный и вытяжной вентиллятор.
      • Сегодня! Lazik665 Cегодня в 00:55 «Ответить»
        Ну нужно обратиться в компанию которае как раз пожаробезопасностью занимаеться, и будет вам счастье, они все сделают, или подскажут как тм по стандартам должно быть.
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