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    Тема: В какие игры любят играть ваши дети
    • VALKO Вчера в 21:38 «Ответить»
      Мой сын любит играть в танчики, гонки и различные стратегии. А в какие игры любят играть ваши дети? не запрещаете играть в те где много крови и насилия, типа гта и подобные?
      • Сегодня! Klinton Cегодня в 00:54 «Ответить»
        Мои любят играть на планшете в "Ферму", пробую еще привить у детей любовь к шахматам, так в этой игре очень хорошо развивается способность мыслить, конечно, еще любят различные конструкторы.
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