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    Вт., 26 декабря 2017г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: забор
    • Аня Королева Вчера в 19:50 «Ответить»
      Какой забор сделать на даче,не дорогой и быстро?
      • lora 72 Вчера в 22:20 «Ответить»
        На даче можно сделать штакетник,он не дорогой и можно самим сделать.
        • New! tomacka Cегодня в 01:51 «Ответить»
          Мы себе сделали забор из профнастила http://на-века.рф .Не дорогой,быстро поставили.Участок совсем другой вид обрёл.Да и забор на даче должен быть глухой,мало ли воры.Да и от зевак подальше.
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