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Тема: озеленение участка
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Аня Королева
Вчера в 19:49
«Ответить»
хочу озеленить свой участок ,когда купили участок ,там кроме картошки ничего не росло. Картошку выращивать не буду ,хочу посадить деревья и сделать газон.С чего начать?
tomacka
Вчера в 22:17
«Ответить»
с выравнивания участка и посадки деревьев,а потом уже газон.
New!
timon08
Cегодня в 02:00
«Ответить»
Мы своими силами не справились.
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Cегодня в 02:04
озеленение участка
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Недвижимость
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