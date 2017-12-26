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    Вт., 26 декабря 2017г.
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    Тема: Уплотнитель для окон
    • Evgen1y_ Вчера в 16:39 «Ответить»
      Ребят, недавно наткнулся на неплохой магазин с утеплителями для окон - https://dopstroy.ru/uplotnitel-dlya-okon/ , брал там парочку, вроде пока что нормально, посмотрим что дальше будет, кто- то там ещё брал их?
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