Я всегда боялся строить дом и никак не решался, теперь понимаю, что правильно делал что боялся. Начал стройку моего нового дома месяц назад. Так получилось, что все летние дни нас не было в стране и вот только сейчас в эти зимние дни смогли уже начать. Это действительно очень трудно и мучительно. Хорошо что хоть есть эта компания http://skb-lab.ru/ и я все экспертизы провел у них. Их я знаю давно и для меня они уже проверенные люди.
о вашей компании не слышала. А вы из какого материала строите дом? я последнее время интересует строительство домов из sip панелей https://servus.ck.ua/ . Хочу себе дом и с камином и гаражом, несколько спален.