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    Пн., 25 декабря 2017г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Тур в новый год
    • Сегодня! Igor33 Cегодня в 09:40 «Ответить»
      Куда бы пойти в новый год , как провести чтобы деньги не ушли зря . Сейчас много туров предлагают но выбрать трудно , поэтому хочу узнать мнение тех кто уже побывал в тех или иных местах .
      • Сегодня! darin Cегодня в 12:16 «Ответить»
        А мы с мужем собираемся поехать на Новый год в Домбай. Прочитала в статье https://set-travel.com/ru/winter/item/10...yj-god-v-dombae что там 20 км трасс для горного катания, есть все развлечения для туристов, а самое главное, что цены низкие, курорт находится на Северном Кавказе
        • Сегодня! Oleg5 Cегодня в 13:18 «Ответить»
          А какой у вас бюджет , все же многое зависит сколько денег вы готовы потратить.
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