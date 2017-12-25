Всем привет! В этом году я несколько раз с друзьями ездил на охоту, мне очень понравилось, поэтому хочу как можно чаще теперь выезжать на природу. Чтобы облегчить себе поиски зверя, я хочу купить щенка, но не знаю какую породу лучше выбрать. Может быть вы мне сможете дать дельный совет?
Лично у меня лайка: она и на мелкого, и на крупного зверя одинаково хорошо идет. К тому же лайки очень умные собаки, легко поддаются дрессировки, они и по деревьям могут лазить. Так что я за лайку обеими руками!
Если вы планируете охотиться исключительно на мелкого зверя, то вам лучше купить щенка Бигля https://pusi-musi.ru/index.php?option=co...&cat_id=764 , у них очень хорошо развито обоняние, их даже на таможне используют для поиска наркотиков. Единственный минус-эти собаки трудно поддаются дрессуре, с ними нужно заниматься каждый день, поэтому если у вас есть время-то смело покупайте, если нет, то лучше Лайку или Гончую взять.
У моего папы раньше жили такса, гончая и дворняжка. Так вот на охоту он брал их всех вместе, говорил всегда, что любую собаку можно научить охоте, так как у них у всех очень развит нюх. Самое главное-это постоянно обучать собаку, тогда она вам и будет служить верой и правдой!