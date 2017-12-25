Мы очень долгое время жили в этом городе и могу посоветовать вам клинику МедСэф .Это клиника работает с 2008 года . Если было нужно мы всегда обращались к ним .У клиники есть сайт вот http://medsef.ru. Посмотирте , уточните адрес и все что вас интересует связонный с их деятельности . Желаю здоровья !
так как вы клиент клиники, не можете подсказать:лечится ли там проблема, связанная sinehii-polosti-matki-i-besplodie.ru с синехиями, точнее если, то оперируется ли она? а то я сайт просмотрела, ничего подобного так и не нашла..