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    Пн., 25 декабря 2017г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Клиника в Жуковске
    • Pasha11 Вчера в 08:14 «Ответить»
      Здравствуйте , кто живет в Жуковске , посоветуйте хорошую клинику , мы недавно переехали , хотел бы узнать отзывы .
      • Igor33 Вчера в 12:44 «Ответить»
        Спросите у соседей , они подскажут , как не как наверняка давно живут там .
        • Krutoy Вчера в 16:31 «Ответить»
          Мы очень долгое время жили в этом городе и могу посоветовать вам клинику МедСэф .Это клиника работает с 2008 года . Если было нужно мы всегда обращались к ним .У клиники есть сайт вот http://medsef.ru. Посмотирте , уточните адрес и все что вас интересует связонный с их деятельности . Желаю здоровья !
          • marinazolotova Вчера в 20:10 «Ответить»
            так как вы клиент клиники, не можете подсказать:лечится ли там проблема, связанная sinehii-polosti-matki-i-besplodie.ru с синехиями, точнее если, то оперируется ли она? а то я сайт просмотрела, ничего подобного так и не нашла..
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