Лично из своего опыта, дом 10х10. Из профилированного бруса. Качеством доволен. Ценами тоже. Мне дом вышел из самого толстого бруса в 1.700.000 рублей. Кровля вошла в стоимость. Если бы я брус выбрал потоньше, то ценник был бы в 1,3 млн примерно
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