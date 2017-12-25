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    Пн., 25 декабря 2017г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Дом из бруса
    • Lazik665 Вчера в 02:23 «Ответить»
      Заказывали проекты домов из бруса? Для дома. Или заказывали индивидуальный проект ?
      • Oldmen65 Вчера в 04:01 «Ответить»
        В принципе каждый человек может купить теперь в сети то что вам необходимо и для этого не нужно особых усилий прилагать вовсе. Это сейчас просто. Заказали, и получили, ето не проблема, как бы...
        • VALKO Вчера в 16:42 «Ответить»
          Лично из своего опыта, дом 10х10. Из профилированного бруса. Качеством доволен. Ценами тоже. Мне дом вышел из самого толстого бруса в 1.700.000 рублей. Кровля вошла в стоимость. Если бы я брус выбрал потоньше, то ценник был бы в 1,3 млн примерно
          • Klinton Вчера в 20:57 «Ответить»
            Здравствуйте, ну это надо идти в надежную и профессиональную компанию которая занимается проектированием. Есть много хороших компаний, но нам подсказали обратиться сюда http://www.yarbrusovik.ru и заказать проект. Мы решили построить новый дом, и нужен был проект. Ребята сделали все быстро и недорого
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