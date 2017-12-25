Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 25 декабря 2017г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 61 посетитель
    Форум: Поздравления!
    Новая тема
    Тема: Заказать сувенир
    • Klinton Вчера в 02:08 «Ответить»
      Подскажите сайт где делают принты на бокалы/кружки по заказу с отсылкой по почте.
      • VALKO Вчера в 03:59 «Ответить»
        ну можно, много такого видал в интернете, а вообще то такое за частую делают в типографиях, или полиграфиях городских, так что поузнавайте у себя в городе сперва.
        • Lazik665 Вчера в 16:39 «Ответить»
          Я когдато заказывал накружку, но правда там предоплата 100 процентная должна быть. Поищите в нете таких предложений много, поищите просто по ближе к себе.
          • Oldmen65 Вчера в 20:55 «Ответить»
            Я заказывал магнитики в магазине, https://39magnets.ru, но да они и на кружках делают, и вообще много раных приколов можно у них заказать, сувенирных. Я вот хочу к новому году заказать тоже подарочки.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Куда поехать отдохнуть94(1) Туризм, путешествияssasha_8803.06.10 в 14:07Larissotka Cегодня в 03:23
          Отделка фасада дома5(1) Строительство и ремонтVikusia11.11.17 в 21:07Larissotka Cегодня в 03:16
          Что делать при метеоризме?6(2) Медицина и ЗдоровьеМечта Идиота21.12.17 в 11:03Brighton Beach Cегодня в 02:57
          Лестница.24(1) Строительство и ремонтTamavil06.10.17 в 09:43kentavr Cегодня в 01:45
          Реклама1Компьютеры, смартфоны, гаджетыSmerenCегодня в 01:10Smeren Cегодня в 01:10
          бесплодие10Медицина и Здоровьеtimon0820.12.17 в 18:15EvaSD Cегодня в 01:01
          Пдскажите2Наука, образование, работаredkaya1979Cегодня в 00:34Grishaa94 Cегодня в 00:57
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2017г.

          Форум Нижнего Новгорода