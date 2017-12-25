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    Пн., 25 декабря 2017г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Медицинское оборудование
    • Klinton Вчера в 01:54 «Ответить»
      Где можно посмотреть медицинское оборудование, для клиники. Что то качественное, что бы цены сравнить и может купить
      • Oldmen65 Вчера в 03:59 «Ответить»
        Добрый день есть очень много сайтов, конечно заграничное лучше, у них качество и цена лучше намного . Это проверено, даже когда учился на врача это всегда говорили, поэтому на зарубежных сайтах смотрите
        • Lazik665 Вчера в 16:38 «Ответить»
          Ищите представительства зарубежных фирм, и у них на прчмую заказывайте, ето лучшый вариант будет, как оп цене так и по качеству.
          • VALKO Вчера в 20:52 «Ответить»
            Конечно лучше бы знать какого рода вам медицинское оборудование нужно, а вообще посмотрите на сайте http://www.amedisin.ru мы там покупали как датчики на аппарат УЗИ так и многое другое, что потребовалось для диагностического центра. Цены приемлемые, есть гарантия и качество самого оборудование гарантировано.
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