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    Пн., 25 декабря 2017г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Какой фирмы купить онлайн кассу для небольшого магазина?
    • Lazik665 Вчера в 01:49 «Ответить»
      ООО, на УСН и ЕНВД, опт и розница, торговля спецодеждой. Какой фирмы купить онлайн кассу для небольшого магазина? Эвотор или VIKI PRINT?Хотелось бы узнать соотношение цен и качества, количество функций: отслеживание остатков, подключения к интернету, памяти. Посоветуйте пожалуйста....
      • VALKO Вчера в 03:58 «Ответить»
        1С и любой фискальный регистратор АТОЛ или Штрих. Остальные - рядом не стояли, сплошное сырье или развод на деньги.
        • Klinton Вчера в 16:37 «Ответить»
          Лично я покупал кассу Viki Print 57 Ф очень четкая и хорошая касса. Качество хорошее и не дорогая цена для такого продукта.
          • Oldmen65 Вчера в 20:46 «Ответить»
            в зависимости от бюджета есть неплохие модели фирмы Атол, ШТРИХ, Viki Print...между прочим вот вам ссылка на магазин https://kkt.astralnalog.ru, здесь вы можете сами выбрать тот который вам подойдет по цене и по производительности.
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