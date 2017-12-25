ООО, на УСН и ЕНВД, опт и розница, торговля спецодеждой. Какой фирмы купить онлайн кассу для небольшого магазина? Эвотор или VIKI PRINT?Хотелось бы узнать соотношение цен и качества, количество функций: отслеживание остатков, подключения к интернету, памяти. Посоветуйте пожалуйста....
в зависимости от бюджета есть неплохие модели фирмы Атол, ШТРИХ, Viki Print...между прочим вот вам ссылка на магазин https://kkt.astralnalog.ru, здесь вы можете сами выбрать тот который вам подойдет по цене и по производительности.