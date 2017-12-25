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    Пн., 25 декабря 2017г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Как ограничить скорость автомобиля?
    • Klinton Вчера в 01:22 «Ответить»
      Есть 2 буса, ездят по стране и не только. Ездят под чужими водителями. Можно ли как-то ограничить максимальную скоростью на, допустим, 130?
      Одна машинка Iveco Daily 2011
      Вторая Fiat Ducato 1999
      • VALKO Вчера в 03:57 «Ответить»
        ставь на них закладки со спутниковым мониторингом - смотри скорость, штрафуй за превышение, премируй за экономию топлива, и будет тебе щастье.
        • Oldmen65 Вчера в 16:35 «Ответить»
          самый эффективный - штраф по результатам распечатки GPS трекера
          цена вопроса менее 5000р
          время монтажа от 1с до нескольких минут в зависимости от варианта подключения
          • Lazik665 Вчера в 20:42 «Ответить»
            Да можно заказать в компании которая занимается мониторингом такую услугу http://xn----dtbjegmmcaggdeea5a.xn--p1ai/, они смогут удаленно следить за авто, и можно будет устанавливать например скорость, превысить которую им просто не получиться.
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