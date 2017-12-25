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    Пн., 25 декабря 2017г.
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    Тема: Мобильный ремонт
    • Klinton Вчера в 01:19 «Ответить»
      У меня частенько в дороге ломался мой автомобиль. А я слышал что сейчас существуют специальные мобильные ремонты авто. Поделитесь пожалуйста контактами такой компании.
      • VALKO Вчера в 03:56 «Ответить»
        знаю шыномонтажки такие есть, которые выежают на место поломки, ну наверника и ремонтники типа есть такие.
        • Oldmen65 Вчера в 16:35 «Ответить»
          Я вот той зимой вызивал такую компанию, не мог авто никак завести, так вот они помогали, но правда такие услуги достатьчно дорогие.
          • Lazik665 Вчера в 20:40 «Ответить»
            Ну если ищите действительно профессиональный мобильный ремонт авто, то я вам посоветую обращаться за помощью к ним https://avtoritm24.ru. Они меня уже не однократно выручали. Да и цены у них нормальные. Тем более зима идет, а они помогают и двигатель запустить после заморозков.
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