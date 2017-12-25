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    Пн., 25 декабря 2017г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Обезжелезиватели воды
    • VALKO Вчера в 00:54 «Ответить»
      В связи с серьезными проблемами со здоровьем необходимо было приобрести по совету доктора обезжелезователи воды. Долго подыскивали и ничего подходящего не нашли. Может кто-то сталкивался или приобретал. Посоветуйте куда обратиться и где быть внимательным при покупке. Заранее большое вам спасибо.
      • Klinton Вчера в 03:55 «Ответить»
        Я считаю что лучше всего поставить хороший и качественный фильтр от железа, на будущее он себя окупит, да и с ним удобней намного, чем каждый раз бегать за водой, при чем сомнительного качества. Мы тоже долго думали над этим вопросом и решили все таки приобрести, качеством вполне довольны, воду чистит хорошо и в обслуживании он простой. По сравнению с тем, какая вода была раньше, результат на лицо, даже вкус и цвет поменялся, вода стала прозрачнее.
        • Oldmen65 Вчера в 16:33 «Ответить»
          Фильтров сейчас не мало, сейчас популярны очень мощные фильтры для воды. Потому как пользовались уже им достаточно времени, могу сказать что лучше не економить и брать крутого, известного бренда. Так что присмотритесь к известным брендам
          • Lazik665 Вчера в 20:37 «Ответить»
            Вот смотрите, https://filtruem.ru в этой фирме точно найдете то что вам нужно, тут как большие есть фильтры для производств, так и по мельче для частного использования.
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