В связи с серьезными проблемами со здоровьем необходимо было приобрести по совету доктора обезжелезователи воды. Долго подыскивали и ничего подходящего не нашли. Может кто-то сталкивался или приобретал. Посоветуйте куда обратиться и где быть внимательным при покупке. Заранее большое вам спасибо.
Я считаю что лучше всего поставить хороший и качественный фильтр от железа, на будущее он себя окупит, да и с ним удобней намного, чем каждый раз бегать за водой, при чем сомнительного качества. Мы тоже долго думали над этим вопросом и решили все таки приобрести, качеством вполне довольны, воду чистит хорошо и в обслуживании он простой. По сравнению с тем, какая вода была раньше, результат на лицо, даже вкус и цвет поменялся, вода стала прозрачнее.
Фильтров сейчас не мало, сейчас популярны очень мощные фильтры для воды. Потому как пользовались уже им достаточно времени, могу сказать что лучше не економить и брать крутого, известного бренда. Так что присмотритесь к известным брендам