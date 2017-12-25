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    Пн., 25 декабря 2017г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: КОТЕЖДНЫЙ ПОСЁЛОК
    • Lazik665 Вчера в 00:50 «Ответить»
      Кто покупал себе дачу или домик в посёлке Певчее? Как там цены и условия ???
      • VALKO Вчера в 03:54 «Ответить»
        Коттеджный поселок «Певчее» комфортно расположился на юго-западе Новой Москвы в одном из живописных и экологически благоприятных уголков, в 25 км от МКАД. Очень выгодное расположение как для дачи так и для постоянного проживания
        • Klinton Вчера в 16:32 «Ответить»
          Там дороговато будет, ето же возле Москвы очнь близко, ценц космос просто, так что не каждому по карману, а место вообще очень хорошее.
          • Oldmen65 Вчера в 20:36 «Ответить»
            Можете пообщаться на форуме, http://pevchee.club, вам расскажут тут все о посёлке, может подскажут куда лучше обратиться для приобретения недвижимости
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