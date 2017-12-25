Уважаемые, россияне !!!! Хочу рассказать про одного обманщика и афериста, от которого лично пострадала наша семья. И думаю нас большинство!



Хочется предостеречь других людей, которые могут столкнуться с ним на своем пути. Может быть кому-то эта информация поможет им избежать крупных неприятностей. Так же, очень хотелось бы найти тех, кто уже пострадал от его действий.



Гарин Андрей Николаевич, полных 47 лет Уроженец Кемерово.В микрорайоне ЖР Красный Яр (Красновка) Рудничного административного района. В данный момент он проживает в Краснодарском крае. г. Сочи, 55 км , совхоз Вардане ул. Львовская, 3/35.



Также нам известно что некоторое время проживал в ЛОО по улице Таллинской , после чего переехал в район - на 55 км. Прописан: Москва ул. Панферова 8 кв. 57. А иногда и проживает в Испании в г.Валенсия, имеет гражданство страны Испании.



Гарин в Кемерово занимался угоном автомобилей. В 90-е переехал в Москву, В армии он не служил.



Моя семья, пострадала от его махинаций с землей. Обманом, Гарин лишил моего отца довольно большого участка земли, который должен был перейти в его собственность по наследству.



Знаем, что не один мой отец так попал. Гарин завладевал имуществом, либо приобретал права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием клиентов. Гарин А.Н использует всяческие методы, чтобы нажиться на сделках с землей, нередко обманутые покупатели не могли доказать факт преступления и вернуть деньги. Мошенник Гарин А.Н втягивает доверчивых граждан в сделки, схемы которых заранее продуманы.



Кидал людей на деньги. Набирал рабочих из Узбекистана , Таджикистана и после выполнения работ депортировал их через полицию (имея там свои связи). Отработав год, люди так и не получили заработанные деньги в полном объеме. В лучшем случае 30 процентов от суммы.



Собирал дань, в обмен на крышу, с малых бизнесов (от Сочи до Лазаревского).



Гарин позиционирует себя, как работник ФСБ, из за чего многие боятся идти в правоохранительные органы, считают, что все без толку, у него связи.



Те люди, которые пострадали от действий этого человека, пишите на адрес электронной почты rassledovaniefedorov@yandex.ru , будем вместе решать, данные проблемы.