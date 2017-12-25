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    Пн., 25 декабря 2017г.
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    Тема: фотоаппарат
    • Аня Королева Позавчера в 16:37 «Ответить»
      Сын очень любит фотографировать,но с телефона не очень качественные фотографии.Хочу подарить ему фотоаппарат.Какой хороший?
      • timon08 Позавчера в 20:44 «Ответить»
        Nikon хороший фотоаппарат,дорогой.Если он у вас хочет заниматься профессионально фотографией,то можно прикупить.
        • lora 72 Вчера в 15:58 «Ответить»
          Canon тоже хороший фотоаппарат.У нас такой дома,мы его покупали в http://foto-electro.ru .Покупали мы его когда поехали в Тайланд.Теперь всегда берём его с собой в отпуск сфотографировать наш отдых и достопримечательности.
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