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    Пн., 25 декабря 2017г.
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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: ремонт айфона
    • Аня Королева Позавчера в 16:37 «Ответить»
      Что-то последнее время мой айфон стал тормозить,не пойму в чём дело.Где можно его посмотреть и при необходимости отремонтировать?
      • lora 72 Позавчера в 20:43 «Ответить»
        Может нужно обновить ос,или нет места в телефоне.Попробуйте почистить телефон,освободите память.Иногда помогает.
        • tomacka Вчера в 15:51 «Ответить»
          Лучше обратитесь к специалистам,может там другая проблема.
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