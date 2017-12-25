Процентов в 80% всех заказов - с Алиэкспреса. В основном это одежда: от нижнего белья, то теплой зимней верхней одежды.
На Али и так цены меньше, чем где бы то ни было, но все равно использую кэшбэки. В частности на https://bonuspark.ru/site/Aliexpress при заказах с Али 10% возврат с каждой покупки.
Я покупаю всегда одежду в интернет магазинах.Нравится ларедут,али ,ебай. Там бывают распродажи,и можно купить хорошую вещь не дорого.А покупаю я через сайт http://cashback.ru .Кроме того,что на сайте покупаю со скидкой ещё и получаю до 10 % от суммы заказа назад.