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    Пн., 25 декабря 2017г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: покупки в интернете
    • Лара Данилова Позавчера в 16:32 «Ответить»
      Вы покупаете одежду в интернете?Где самые дешёвые цены?
      • NastyaSev Позавчера в 19:56 «Ответить»
        Процентов в 80% всех заказов - с Алиэкспреса. В основном это одежда: от нижнего белья, то теплой зимней верхней одежды.
        На Али и так цены меньше, чем где бы то ни было, но все равно использую кэшбэки. В частности на https://bonuspark.ru/site/Aliexpress при заказах с Али 10% возврат с каждой покупки.
        • tomacka Позавчера в 20:40 «Ответить»
          На али не качественный товар,может и не дойти.В основном если приходит,то очень долго нужно ждать.
        • timon08 Вчера в 16:08 «Ответить»
          Я покупаю всегда одежду в интернет магазинах.Нравится ларедут,али ,ебай. Там бывают распродажи,и можно купить хорошую вещь не дорого.А покупаю я через сайт http://cashback.ru .Кроме того,что на сайте покупаю со скидкой ещё и получаю до 10 % от суммы заказа назад.
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