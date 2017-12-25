Очень сильно похудела в последнее время, одежда моя мне не подходит теперь. Вот думаю, купить что-то новое для повседневной носки. Старую ведь перешивать не будешь, да и есть ли смысл. Посоветуйте интернет-магазины, в которых продается одежда по низким ценам?
Автор, а почему бы и не перешить? Зачем тратить деньги на новую, если можно просто ушить одежду которая есть у вас. Я, вообще человек экономный, так что сужу исключительно по себе. И вам советую подумать, стоит ли обновлять гардероб, и тратить на это деньги?
Не соглашусь, зачем перешивать старую одежду, если автор может себе позволить купить что-то новенькое? Пусть не за один раз, это накладно полностью обновить гардероб. Но, хоть что-то можно для себя подобрать, это же так приятно покупать обновки. Я, после родов поправилась сильно, и иногда себе что-то новое из одежды да куплю. Как вариант, посмотрите повседневные платья на этом сайте: https://moyo.moda/catalog/platya/povsednevnye. Может, что-то для себя подберете.
Девочки, неужели вам и правда легко заказывать одежду из интернета. А как же так, без примерки? Что вы делаете если наряд не подошел по размеру? Ведь во многих магазинах нет возврата. Лучше уж сходить в торговый центр, тем более там часто скидки бывают, иногда до 70%.
С Ендеа можно заказывать платья оптом http://www.endea.ru/ или же с помощью совместных покупок на форумах.
Там есть и магазины розничной продажи в офлайне. Адреса магазинов указаны на сайте.
Если покупать по оптовым ценам выгода может быть двоекратной.