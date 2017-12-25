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    Пн., 25 декабря 2017г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: дипломная работа
    • timon08 Позавчера в 00:06 «Ответить»
      заканчиваю 5 курс на факультете иностранных языков, нужна дипломная работа . можно ли её где нибудь заказать?
      • svet13 Позавчера в 17:47 «Ответить»
        нужно её самому сделать, на то она и дипломная!
        • maLY99 Вчера в 13:34 «Ответить»
          здравствуйте, я обращалась в образовательный центр Альфа http://alfa5.ru/ мне там сделали хорошую дипломную работу по экономике. там на сайте можно узнать будет о стоимости работы и сделать заказ. очень удобно.
          • Rrissti Вчера в 14:28 «Ответить»
            вот такие специалисты потом и выходят из ВУЗов . Сами делайте и не страдайте ерундой!
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