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    Пн., 25 декабря 2017г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: фартук
    • tomacka Позавчера в 00:03 «Ответить»
      посоветуйте из чего можно сделать фартук на кухню? муж хочет из мозаики, ну мне от нравится такой вариант.
      • svet13 Позавчера в 17:45 «Ответить»
        можно сделать из пластика, например или из керамической плитки.
        • wiwa Вчера в 08:20 «Ответить»
          А почему сразу не заказать готовые фартуки? Сегодня большим спросом пользуются модели из стекла. За ними легко ухаживать, они прочные и с разными изображениями. Мы брали себе скинали с тематическим рисунком. Смотрится обалденно! Можете почитать отзывы про стеклянные фартуки вот на этом сайте http://www.belskinali.by/otzyvy-o-fartuk...-i-skinali.html Может и определитесь с выбором.
          • hopa Вчера в 23:01 «Ответить»
            По крайней мере стекло будет выглядеть совсем по новому. Всех гостей своего дома сможете удивить. Если взять классический вариант с кафелем, то за ним уход нужен более тщательный. За стеклом можно и губкой ухаживать, с кафелем так не получится.
          • maLY99 Вчера в 14:40 «Ответить»
            мы сами делали из мозаики, красиво получилось. заказывать не пробовали.
            • mala7 Вчера в 14:44 «Ответить»
              мы готовый брали.
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