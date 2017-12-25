А почему сразу не заказать готовые фартуки? Сегодня большим спросом пользуются модели из стекла. За ними легко ухаживать, они прочные и с разными изображениями. Мы брали себе скинали с тематическим рисунком. Смотрится обалденно! Можете почитать отзывы про стеклянные фартуки вот на этом сайте http://www.belskinali.by/otzyvy-o-fartuk...-i-skinali.html Может и определитесь с выбором.
По крайней мере стекло будет выглядеть совсем по новому. Всех гостей своего дома сможете удивить. Если взять классический вариант с кафелем, то за ним уход нужен более тщательный. За стеклом можно и губкой ухаживать, с кафелем так не получится.