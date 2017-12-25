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    Пн., 25 декабря 2017г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Перенос сайта на новый хостинг
    • VALKO 22.12.17 в 23:40 «Ответить»
      Перенести сайт на новых хостинг - сложная процедура? Хочу сменить его, потому что цены очень поднялись, а есть более дешевые хостинги
      • Lazik665 Позавчера в 14:44 «Ответить»
        Если вы не умете это делать, наймите человека, который сделает это правильно
        • Klinton Позавчера в 19:55 «Ответить»
          Да, некоторые хостинги сейчас вообще оборзели - цены поднимают. А причина в том, что не каждый сможет перенести сайт на другой.
          • Алексей_Кумаро Позавчера в 20:43 «Ответить»
            Как по мне, то вот самый лучший хостинг, которым я пользовался за последнее время- https://hostertoster.ru/ . Не дорого и качественно, сижу уже на нём восьмой месяц, пока ни одной проблемы не возникло!
            • VALKO Позавчера в 23:07 «Ответить»
              А как перенести, сложно самому или нет, или платить кому то нужно
              • Oldmen65 Вчера в 03:49 «Ответить»
                Да, перенести сайт на новый хостинг - для новичка проблема, лучше к хорошему программисту обратитесь. И кстати, вот здесь https://wmrs.ru самый дешевый хостинг по всей России
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