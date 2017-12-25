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    Пн., 25 декабря 2017г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Громкоговорители
    • VALKO 22.12.17 в 23:30 «Ответить»
      Где можно купить громкоговорители в Саратове? Вообще, в каких магазинах продаются?
      • Klinton Позавчера в 14:43 «Ответить»
        Купить то можноЮ, например черех алиекспрес, да реально в китае будет в несколько раз дешевле чем искать в городе или даже по нету в стране.
        • Lazik665 Позавчера в 19:54 «Ответить»
          У меня был, такий типа советский, когда то купил на барахолке, в какого то старичка, вооьще за копейки, работал как часы, но уже накрылся (((
          • Oldmen65 Позавчера в 23:04 «Ответить»
            Цену уточняйте, они разные бывают, а вот купить можно тут https://govoritel.ru, так и дешевле чем у вас в городе и доставка есть. Вариантов тоже много, можно под свои деньги подобрать что то подходящее.
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