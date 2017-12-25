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|Тема:
|Онлайн игры
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кто какие любит онлайн игры играть ???? и вообще удиляете ли играм время или нет ?
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Раньше батлу первую играл, немного контру, сейчас как токогда, так что в основном не играю. Так бывает танки раз в год зайду, а так как не не когда, в основном на телефоне играю.
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Да ну ети игры, только время на ветер, лучше с умам ето время провисти, а не играя в игрухи ))
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Я больше ммо люблю, ну вот комп правда старенький, так что немного играю вот ету https://reno-ro.net
, она не требовательная к ресурсам, так что можно спокойно играть, кому такой жанр нравиться.