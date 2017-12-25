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    Тема: Онлайн журналы
    • Oldmen65 22.12.17 в 23:04 «Ответить»
      кто какие онлайн проекты или журналы читает или следит за ними
      • VALKO Позавчера в 14:42 «Ответить»
        Да столько в интернете работы, что не когда журналы смотреть, не успел видео в ютюбе посмотреть, как уже ребята звук в кс гонять ))))
        • Klinton Позавчера в 19:53 «Ответить»
          А мне вот тоже интересно, я думаю скоро вообще журналов не будет, все в интернет перейдет
          • Lazik665 Позавчера в 23:00 «Ответить»
            Я вот лично только иногда CHIP в интернете смотрю и то очень редко, но вот жена постоянно следит за http://www.marieclaire.ru, ни одного выпуска не пропускает, все стати читает
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