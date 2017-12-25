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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Теплица
    • ОлечкаК 22.12.17 в 23:02 «Ответить»
      Увидела недавно скидки на теплицы и задумалась от том ,чтобы сейчас купить ее и хранить до весны, потому что потом они дороже будут. Кто-нибудь делал так, стоит ли сейчас покупать или подождать до весны.
      • Slivka Позавчера в 13:28 «Ответить»
        Если Вы доверяете фирме, у которой покупаете, то можно спокойно сейчас приобретать, потому что потом будет дороже. Хранят нормально на складах теплицы, мы так покупали. Весной забрали, как только смогли проехать на дачу.
        • Незабудка91 Позавчера в 23:09 «Ответить»
          Мы в прошлом году заказали теплицу, потом мы ее весной выкупили и установили самостоятельно. Брали на сайте http://krupnov-nn.ru/ цена была очень выгодная, мы еще усиление теплицы приобрели, чтобы зимой она от снега не подавилась. Урожай хороший получили в этом году летом, много огурцов и помидоров, заготовок сделали на всю семью.
          • ОлечкаК Позавчера в 23:53 «Ответить»
            Спасибо за советы. Решила все таки сейчас выбрать теплицу, пока есть денежные средства, а потом забрать весной ее и установить.
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