Увидела недавно скидки на теплицы и задумалась от том ,чтобы сейчас купить ее и хранить до весны, потому что потом они дороже будут. Кто-нибудь делал так, стоит ли сейчас покупать или подождать до весны.
Если Вы доверяете фирме, у которой покупаете, то можно спокойно сейчас приобретать, потому что потом будет дороже. Хранят нормально на складах теплицы, мы так покупали. Весной забрали, как только смогли проехать на дачу.
Мы в прошлом году заказали теплицу, потом мы ее весной выкупили и установили самостоятельно. Брали на сайте http://krupnov-nn.ru/ цена была очень выгодная, мы еще усиление теплицы приобрели, чтобы зимой она от снега не подавилась. Урожай хороший получили в этом году летом, много огурцов и помидоров, заготовок сделали на всю семью.