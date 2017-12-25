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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: База отдыха
    • ОлечкаК 22.12.17 в 23:00 «Ответить»
      Хотим на выходные в январские праздники съездить на базу отдыха. Кто какую может посоветовать, чтобы было интересно, а не просто так в домике сидеть чай пить. Или лучше в городе остаться?
      • Незабудка91 Позавчера в 13:21 «Ответить»
        Можно ведь просто на один день съездить покататься на лыжах или коньках, с горок на снегокате или ватрушках - активно отдохнете, потом домой вернетесь. Просто нам на базе отдыха скучно бывает, а так утром уехали, вечером вернулись.
        • Slivka Позавчера в 23:17 «Ответить»
          Мы очень часто летом выбираемся на базу отдыха, которая состоит из русских изб. Там ходим в баню, муж на рыбалку с друзьями ездит. Там тихая и душевная атмосфера. Попробуйте узнать у них, что они зимой предлагают, их сайт skazka-dubki.ru. Летом там много развлечений для взрослых и детей, мне кажется и в новогодние праздники будет интересно. Там много мест, где можно зимнюю фотосессию устроить, лес рядом.
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