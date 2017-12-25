Можно ведь просто на один день съездить покататься на лыжах или коньках, с горок на снегокате или ватрушках - активно отдохнете, потом домой вернетесь. Просто нам на базе отдыха скучно бывает, а так утром уехали, вечером вернулись.
Мы очень часто летом выбираемся на базу отдыха, которая состоит из русских изб. Там ходим в баню, муж на рыбалку с друзьями ездит. Там тихая и душевная атмосфера. Попробуйте узнать у них, что они зимой предлагают, их сайт skazka-dubki.ru. Летом там много развлечений для взрослых и детей, мне кажется и в новогодние праздники будет интересно. Там много мест, где можно зимнюю фотосессию устроить, лес рядом.